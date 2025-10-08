Директория на компаниите
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Фул-стак софтуер инженер

  • United States

Медианният пакет за възнаграждение на Фул-стак софтуер инженер in United States в Harvey възлиза на $225K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Harvey. Последна актуализация: 10/8/2025

Средна заплата
company icon
Harvey
Software Engineer
San Francisco, CA
Общо годишно
$225K
Ниво
L4
Основна
$225K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Години в компанията
1 Година
Години опит
4 Години
Какви са кариерните нива в Harvey?

$160K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Фул-стак софтуер инженер в Harvey in United States е с годишно общо възнаграждение от $340,500. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Harvey за позицията Фул-стак софтуер инженер in United States е $210,000.

