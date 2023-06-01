Директория на компаниите
Harvest Partners
Работите ли тук? Заявете вашата компания

Harvest Partners Заплати

Диапазонът на заплатите на Harvest Partners варира от $89,445 в общо възнаграждение годишно за Продуктов мениджър в долния край до $241,200 за Копирайтер в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Harvest Partners. Последна актуализация: 8/19/2025

$160K

Вземете си парите, не се оставяйте да ви разиграват

Договорили сме хиляди оферти и редовно постигаме увеличения от $30K+ (понякога $300K+).Получете договаряне на заплатата си или вашата автобиография да бъде прегледана от истински експерти - рекрутери, които го правят ежедневно.

Копирайтер
$241K
Човешки ресурси
$166K
Консултант по управление
$169K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Маркетинг
$157K
Продуктов мениджър
$89.4K
Ръководител на програма
$159K
Рекрутер
$159K
Софтуерен инженер
$189K
UX изследовател
$148K
Липсва ли вашата длъжност?

Търсете всички заплати на нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключване на страницата.


ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Harvest Partners, е Копирайтер at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $241,200. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Harvest Partners, е $158,790.

Представени обяви за работа

    Не са намерени представени обяви за работа за Harvest Partners

Свързани компании

  • Coinbase
  • Pinterest
  • SoFi
  • Intuit
  • Dropbox
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси