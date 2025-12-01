Директория на компаниите
Harvard University
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Research Associate

  • Всички заплати в Research Associate

Harvard University Research Associate Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Research Associate in United States в Harvard University възлиза на $66K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Harvard University. Последна актуализация: 12/1/2025

Средна заплата
company icon
Harvard University
Research Associate
Boston
Общо годишно
$66K
Ниво
hidden
Основна
$66K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Години в компанията
0-1 Години
Години опит
2-4 Години
Какви са кариерните нива в Harvard University?
Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции

Допринеси

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Research Associate оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Research Associate в Harvard University in United States е с годишно общо възнаграждение от $70,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Harvard University за позицията Research Associate in United States е $66,000.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Harvard University

Свързани компании

  • University of California, San Francisco
  • Georgia Tech
  • Duke University
  • Western Governors University
  • Cornell University
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/harvard-university/salaries/research-associate.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.