Средното общо възнаграждение за Специалист по данни in United States в Hagerty варира от $117K до $164K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Hagerty. Последна актуализация: 12/1/2025

Средно общо възнаграждение

$127K - $154K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$117K$127K$154K$164K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Специалист по данни в Hagerty in United States е с годишно общо възнаграждение от $163,560. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Hagerty за позицията Специалист по данни in United States е $117,030.

