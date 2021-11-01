Директория на компаниите
H-E-B
H-E-B Заплати

Заплатата в H-E-B варира от $36,400 общо възнаграждение годишно за Клиентско обслужване в долния край до $235,000 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на H-E-B. Последно актуализирано: 10/20/2025

Софтуерен инженер
Software Engineer 1 $96.4K
Software Engineer 2 $139K
Senior Software Engineer $163K
Staff Software Engineer $214K

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

Дейта инженер

Сайт рилайабилити инженер

Клиентско обслужване
Median $36.4K
Продуктов дизайнер
Median $89K

Продуктов мениджър
Median $140K
Мениджър софтуерно инженерство
Median $235K
УИ изследовател
Median $99K
Бизнес аналитик
Median $80.3K
Аналитик данни
$128K
Специалист по данни
Median $163K
Графичен дизайнер
$119K
Information Technologist (IT)
$132K
Рекрутър
$121K
Продажби
$63.9K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в H-E-B е Мениджър софтуерно инженерство с годишно общо възнаграждение от $235,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в H-E-B е $124,773.

