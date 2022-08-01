Директория на компаниите
GYANT
GYANT Заплати

Заплатата в GYANT варира от $114,055 общо възнаграждение годишно за Мениджър на софтуерно инженерство в долния край до $124,375 за Софтуерен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на GYANT. Последно актуализирано: 11/25/2025

Софтуерен инженер
$124K
Мениджър на софтуерно инженерство
$114K
Най-високо платената позиция в GYANT е Софтуерен инженер at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $124,375. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в GYANT е $119,215.

Други ресурси

