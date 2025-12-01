Директория на компаниите
Gusto
Gusto Анализатор по киберсигурност Заплати

Средното общо възнаграждение за Анализатор по киберсигурност в Gusto варира от $134K до $187K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Gusto. Последна актуализация: 12/1/2025

Средно общо възнаграждение

$145K - $169K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$134K$145K$169K$187K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

График на придобиване

20%

ГОД 1

20%

ГОД 2

20%

ГОД 3

20%

ГОД 4

20%

ГОД 5

Тип акции
Options

В Gusto, Options са предмет на 5-годишен график на придобиване:

  • 20% се придобива в 1st-ГОД (20.00% годишно)

  • 20% се придобива в 2nd-ГОД (1.67% месечно)

  • 20% се придобива в 3rd-ГОД (1.67% месечно)

  • 20% се придобива в 4th-ГОД (1.67% месечно)

  • 20% се придобива в 5th-ГОД (1.67% месечно)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
Options

В Gusto, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Анализатор по киберсигурност в Gusto е с годишно общо възнаграждение от $187,425. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Gusto за позицията Анализатор по киберсигурност е $133,875.

