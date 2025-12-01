Директория на компаниите
Gusto
Gusto Анализатор на данни Заплати

Възнаграждението за Анализатор на данни in United States в Gusto възлiza на $217K на year за L4. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $217K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Gusto. Последна актуализация: 12/1/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$217K
$150K
$67.5K
$0
Виж 3 още нива
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
График на придобиване

20%

ГОД 1

20%

ГОД 2

20%

ГОД 3

20%

ГОД 4

20%

ГОД 5

Тип акции
Options

В Gusto, Options са предмет на 5-годишен график на придобиване:

  • 20% се придобива в 1st-ГОД (20.00% годишно)

  • 20% се придобива в 2nd-ГОД (1.67% месечно)

  • 20% се придобива в 3rd-ГОД (1.67% месечно)

  • 20% се придобива в 4th-ГОД (1.67% месечно)

  • 20% се придобива в 5th-ГОД (1.67% месечно)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
Options

В Gusto, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.



Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Анализатор на данни оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Анализатор на данни в Gusto in United States е с годишно общо възнаграждение от $311,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Gusto за позицията Анализатор на данни in United States е $217,000.

Други ресурси

