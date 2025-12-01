Директория на компаниите
Средното общо възнаграждение за Операции по обслужване на клиенти в Gusto варира от $88.3K до $125K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Gusto. Последна актуализация: 12/1/2025

Средно общо възнаграждение

$100K - $119K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$88.3K$100K$119K$125K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

График на придобиване

20%

ГОД 1

20%

ГОД 2

20%

ГОД 3

20%

ГОД 4

20%

ГОД 5

Тип акции
Options

В Gusto, Options са предмет на 5-годишен график на придобиване:

  • 20% се придобива в 1st-ГОД (20.00% годишно)

  • 20% се придобива в 2nd-ГОД (1.67% месечно)

  • 20% се придобива в 3rd-ГОД (1.67% месечно)

  • 20% се придобива в 4th-ГОД (1.67% месечно)

  • 20% се придобива в 5th-ГОД (1.67% месечно)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
Options

В Gusto, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Операции по обслужване на клиенти в Gusto е с годишно общо възнаграждение от $125,350. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Gusto за позицията Операции по обслужване на клиенти е $88,290.

