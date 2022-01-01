Директория на компаниите
Guidewire Software
Guidewire Software Заплати

Заплатата в Guidewire Software варира от $16,768 общо възнаграждение годишно за Аналитик данни в долния край до $371,000 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Guidewire Software. Последно актуализирано: 10/18/2025

Софтуерен инженер
Software Engineer $143K
Senior Software Engineer $208K
Staff Software Engineer $286K

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

Специалист по данни
Median $256K
Мениджър софтуерно инженерство
Median $371K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Архитект на решения
Median $230K

Data Architect

Рекрутър
Median $122K
Продажби
Median $313K
Технически програмен мениджър
Median $204K
Счетоводител
$263K
Аналитик данни
$16.8K
Information Technologist (IT)
$176K
Маркетинг
$231K
Операции с персонал
$277K
Продуктов дизайнер
$193K
Продуктов мениджър
$137K
Програмен мениджър
$249K
Cybersecurity Analyst
$27.7K
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

24%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Guidewire Software, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 24% се придобива в 4th-ГОД (6.00% тримесечно)

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Guidewire Software е Мениджър софтуерно инженерство с годишно общо възнаграждение от $371,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Guidewire Software е $218,891.

