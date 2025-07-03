Директория на компаниите
GSPANN Technologies
GSPANN Technologies Заплати

Заплатата в GSPANN Technologies варира от $139,300 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $161,700 за Програмен мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на GSPANN Technologies. Последно актуализирано: 11/23/2025

Програмен мениджър
$162K
Софтуерен инженер
$139K
Най-високо платената позиция в GSPANN Technologies е Програмен мениджър at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $161,700. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в GSPANN Technologies е $150,500.

Други ресурси

