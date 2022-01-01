Директория на компаниите
GSK
GSK Заплати

Диапазонът на заплатите на GSK варира от $6,733 в общо възнаграждение годишно за Продажби в долния край до $392,700 за Ръководител на проект в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на GSK. Последна актуализация: 8/19/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $177K
Експерт по данни
Median $86.1K
Административен асистент
$71.7K

Биомедицински инженер
$169K
Ръководител бизнес операции
$28.8K
Бизнес анализатор
$28.2K
Инженер по управление
$91.3K
Обслужване на клиенти
$36.1K
Ръководител на експерти по данни
$60.3K
Финансов анализатор
$65.3K
Информационен технолог (ИТ)
$59.7K
Консултант по управление
$114K
Маркетинг
$248K
Маркетингови операции
$75.9K
Продуктов дизайнер
$55.4K
Продуктов мениджър
$60.5K
Ръководител на програма
$129K
Ръководител на проект
$393K
Рекрутер
$80.6K
Регулаторни въпроси
$97.8K
Продажби
$6.7K
Анализатор по киберсигурност
$105K
Ръководител софтуерно инженерство
$86.1K
Архитект на решения
$161K
ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в GSK, е Ръководител на проект at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $392,700. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в GSK, е $83,329.

