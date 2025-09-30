Възнаграждението за Технически програмен мениджър in Greater Dallas Area в Grid Dynamics възлiza на $159K на year за T3. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Dallas Area възлiza на $155K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Grid Dynamics. Последна актуализация: 9/30/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$ --
$ --
$ --
$ --
T3
$159K
$154K
$0
$5K
T4
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Grid Dynamics, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)
Включени длъжностиПодай нова длъжност