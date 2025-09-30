Възнаграждението за Софтуерен инженер in Warsaw Metropolitan Area в Grid Dynamics варира от PLN 83.2K на year за T1 до PLN 389K на year за T4. Медианният year пакет за възнаграждение in Warsaw Metropolitan Area възлiza на PLN 305K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Grid Dynamics. Последна актуализация: 9/30/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
T1
PLN 83.2K
PLN 83.2K
PLN 0
PLN 0
T2
PLN 209K
PLN 209K
PLN 0
PLN 0
T3
PLN 312K
PLN 312K
PLN 0
PLN 0
T4
PLN 389K
PLN 389K
PLN 0
PLN 0
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Grid Dynamics, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)
