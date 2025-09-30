Директория на компаниите
Grid Dynamics
Grid Dynamics Софтуерен инженер Заплати в Warsaw Metropolitan Area

Възнаграждението за Софтуерен инженер in Warsaw Metropolitan Area в Grid Dynamics варира от PLN 83.2K на year за T1 до PLN 389K на year за T4. Медианният year пакет за възнаграждение in Warsaw Metropolitan Area възлiza на PLN 305K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Grid Dynamics. Последна актуализация: 9/30/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
T1
Junior Software Engineer(Начално ниво)
PLN 83.2K
PLN 83.2K
PLN 0
PLN 0
T2
Software Engineer
PLN 209K
PLN 209K
PLN 0
PLN 0
T3
Senior Software Engineer
PLN 312K
PLN 312K
PLN 0
PLN 0
T4
Staff Software Engineer
PLN 389K
PLN 389K
PLN 0
PLN 0
PLN 599K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Заплати за стажове

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
Options

В Grid Dynamics, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)



Включени длъжности

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

Куалити Ашуранс (КюЕй) софтуер инженер

Дейта инженер

ДевОпс инженер

ЧЗВ

Самый высокий пакет вознаграждения для Софтуерен инженер в Grid Dynamics in Warsaw Metropolitan Area составляет PLN 388,600 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Grid Dynamics для позиции Софтуерен инженер in Warsaw Metropolitan Area составляет PLN 304,586.

