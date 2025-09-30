Директория на компаниите
Grid Dynamics
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

  • United States

Grid Dynamics Софтуерен инженер Заплати в United States

Възнаграждението за Софтуерен инженер in United States в Grid Dynamics варира от $125K на year за T2 до $159K на year за T4. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $145K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Grid Dynamics. Последна актуализация: 9/30/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
T1
Junior Software Engineer(Начално ниво)
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
Software Engineer
$125K
$125K
$0
$0
T3
Senior Software Engineer
$155K
$154K
$455
$0
T4
Staff Software Engineer
$159K
$154K
$526
$3.9K
Виж 2 още нива
$160K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Заплати за стажове

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
Options

В Grid Dynamics, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)



Включени длъжности

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

Куалити Ашуранс (КюЕй) софтуер инженер

Дейта инженер

ДевОпс инженер

ЧЗВ

بالاترین بسته حقوقی گزارش شده برای Софтуерен инженер در Grid Dynamics in United States برابر کل دستمزد سالانه $180,000 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در Grid Dynamics برای نقش Софтуерен инженер in United States برابر $145,000 است.

