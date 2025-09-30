Директория на компаниите
Grid Dynamics
Grid Dynamics Софтуерен инженер Заплати в Ukraine

Възнаграждението за Софтуерен инженер in Ukraine в Grid Dynamics варира от UAH 1.91M на year за T2 до UAH 3.07M на year за T4. Медианният year пакет за възнаграждение in Ukraine възлiza на UAH 2.56M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Grid Dynamics. Последна актуализация: 9/30/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
T1
Junior Software Engineer(Начално ниво)
UAH --
UAH --
UAH --
UAH --
T2
Software Engineer
UAH 1.91M
UAH 1.91M
UAH 0
UAH 0
T3
Senior Software Engineer
UAH 2.41M
UAH 2.41M
UAH 0
UAH 1.9K
T4
Staff Software Engineer
UAH 3.07M
UAH 3.05M
UAH 0
UAH 23.5K
UAH 6.58M

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Заплати за стажове

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
Options

В Grid Dynamics, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)



Включени длъжности

Подай нова длъжност

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

Куалити Ашуранс (КюЕй) софтуер инженер

Дейта инженер

ДевОпс инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Grid Dynamics in Ukraine е с годишно общо възнаграждение от UAH 3,493,670. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Grid Dynamics за позицията Софтуерен инженер in Ukraine е UAH 2,564,765.

Други ресурси