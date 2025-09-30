Директория на компаниите
Grid Dynamics
Grid Dynamics Софтуерен инженер Заплати в Tricity

Възнаграждението за Софтуерен инженер in Tricity в Grid Dynamics варира от PLN 73.3K на year за T1 до PLN 190K на year за T3. Медианният year пакет за възнаграждение in Tricity възлiza на PLN 72.9K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Grid Dynamics. Последна актуализация: 9/30/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
T1
Junior Software Engineer(Начално ниво)
PLN 73.3K
PLN 73.3K
PLN 0
PLN 0
T2
Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
T3
Senior Software Engineer
PLN 190K
PLN 190K
PLN 0
PLN 0
T4
Staff Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
PLN 599K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Заплати за стажове

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
Options

В Grid Dynamics, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)



Включени длъжности

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

Куалити Ашуранс (КюЕй) софтуер инженер

Дейта инженер

ДевОпс инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Grid Dynamics in Tricity е с годишно общо възнаграждение от PLN 292,110. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Grid Dynamics за позицията Софтуерен инженер in Tricity е PLN 149,800.

