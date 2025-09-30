Възнаграждението за Софтуерен инженер in Moldova в Grid Dynamics варира от MDL 617K на year за T2 до MDL 905K на year за T3. Медианният year пакет за възнаграждение in Moldova възлiza на MDL 705K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Grid Dynamics. Последна актуализация: 9/30/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
T1
MDL --
MDL --
MDL --
MDL --
T2
MDL 617K
MDL 617K
MDL 0
MDL 0
T3
MDL 905K
MDL 905K
MDL 0
MDL 0
T4
MDL --
MDL --
MDL --
MDL --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Grid Dynamics, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)
