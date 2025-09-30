Директория на компаниите
Grid Dynamics
Работите тук? Заявете вашата компания
Grid Dynamics Софтуерен инженер Заплати в Krakow Metropolitan Area

Възнаграждението за Софтуерен инженер in Krakow Metropolitan Area в Grid Dynamics варира от PLN 78.8K на year за T1 до PLN 281K на year за T4. Медианният year пакет за възнаграждение in Krakow Metropolitan Area възлiza на PLN 227K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Grid Dynamics. Последна актуализация: 9/30/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
T1
Junior Software Engineer(Начално ниво)
PLN 78.8K
PLN 78.8K
PLN 0
PLN 0
T2
Software Engineer
PLN 122K
PLN 122K
PLN 0
PLN 0
T3
Senior Software Engineer
PLN 251K
PLN 250K
PLN 0
PLN 367
T4
Staff Software Engineer
PLN 281K
PLN 281K
PLN 0
PLN 0
PLN 599K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от PLN 112 хил.+ (понякога PLN 1120 хил.+).

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Заплати за стажове

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
Options

В Grid Dynamics, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)



Включени длъжности

Подай нова длъжност

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

Куалити Ашуранс (КюЕй) софтуер инженер

Дейта инженер

ДевОпс инженер

ЧЗВ

The highest paying salary package reported for a Софтуерен инженер at Grid Dynamics in Krakow Metropolitan Area sits at a yearly total compensation of PLN 303,345. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Grid Dynamics for the Софтуерен инженер role in Krakow Metropolitan Area is PLN 223,658.

