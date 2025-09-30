Възнаграждението за Софтуерен инженер in Greater Hyderabad Area в Grid Dynamics варира от ₹1.15M на year за T1 до ₹2.85M на year за T3. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Hyderabad Area възлiza на ₹2.19M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Grid Dynamics. Последна актуализация: 9/30/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
T1
₹1.15M
₹1.12M
₹0
₹32K
T2
₹1.73M
₹1.73M
₹0
₹0
T3
₹2.85M
₹2.85M
₹0
₹0
T4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Grid Dynamics, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)
