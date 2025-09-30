Директория на компаниите
Grid Dynamics
Grid Dynamics Софтуерен инженер Заплати в Armenia

Възнаграждението за Софтуерен инженер in Armenia в Grid Dynamics варира от AMD 18.15M на year за T2 до AMD 25.76M на year за T4. Медианният year пакет за възнаграждение in Armenia възлiza на AMD 20.77M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Grid Dynamics. Последна актуализация: 9/30/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
T1
Junior Software Engineer(Начално ниво)
AMD --
AMD --
AMD --
AMD --
T2
Software Engineer
AMD 18.15M
AMD 18M
AMD 0
AMD 154K
T3
Senior Software Engineer
AMD 23.09M
AMD 22.89M
AMD 0
AMD 192K
T4
Staff Software Engineer
AMD 25.76M
AMD 23.45M
AMD 0
AMD 2.31M
Виж 2 още нива
AMD 61.55M

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Заплати за стажове

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
Options

В Grid Dynamics, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)



Включени длъжности

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

Куалити Ашуранс (КюЕй) софтуер инженер

Дейта инженер

ДевОпс инженер

ЧЗВ

The highest paying salary package reported for a Софтуерен инженер at Grid Dynamics in Armenia sits at a yearly total compensation of AMD 25,755,347. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Grid Dynamics for the Софтуерен инженер role in Armenia is AMD 20,773,854.

