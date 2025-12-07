Директория на компаниите
Greytip Software
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Продуктов мениджър

  • Всички заплати в Продуктов мениджър

Greytip Software Продуктов мениджър Заплати

Средното общо възнаграждение за Продуктов мениджър in India в Greytip Software варира от ₹1M до ₹1.45M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Greytip Software. Последна актуализация: 12/7/2025

Средно общо възнаграждение

$12.9K - $15K
India
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$11.4K$12.9K$15K$16.5K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Нужни са ни само 3 още Продуктов мениджър заявки в Greytip Software за да отключим!

Поканете приятелите и общността си да добавят заплати анонимно за по-малко от 60 секунди. Повече данни означават по-добри анализи за търсещи работа като вас и нашата общност!

💰 Виж всички Заплати

💪 Допринеси Вашата заплата


Допринеси
Какви са кариерните нива в Greytip Software?

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Продуктов мениджър оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продуктов мениджър в Greytip Software in India е с годишно общо възнаграждение от ₹1,452,337. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Greytip Software за позицията Продуктов мениджър in India е ₹1,000,770.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Greytip Software

Свързани компании

  • Lyft
  • DoorDash
  • Netflix
  • Google
  • Uber
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/greytip-software/salaries/product-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.