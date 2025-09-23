Директория на компаниите
Greenway Greenhouse Cannabis Corporation
Greenway Greenhouse Cannabis Corporation Счетоводител Заплати

Средното общо възнаграждение за Счетоводител in United States в Greenway Greenhouse Cannabis Corporation варира от $105K до $146K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Greenway Greenhouse Cannabis Corporation. Последна актуализация: 9/23/2025

$113K - $133K
United States
$105K$113K$133K$146K
$160K

Какви са кариерните нива в Greenway Greenhouse Cannabis Corporation?

Най-високоплатеният пакет за Счетоводител в Greenway Greenhouse Cannabis Corporation in United States е с годишно общо възнаграждение от $146,250. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Greenway Greenhouse Cannabis Corporation за позицията Счетоводител in United States е $105,000.

