Greenphire Заплати

Заплатата в Greenphire варира от $101,490 общо възнаграждение годишно за Проектен мениджър в долния край до $136,178 за Продуктов мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Greenphire. Последно актуализирано: 9/9/2025

$160K

Продуктов мениджър
$136K
Проектен мениджър
$101K
Софтуерен инженер
$130K

ЧЗВ

The highest paying role reported at Greenphire is Продуктов мениджър at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $136,178. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Greenphire is $130,340.

