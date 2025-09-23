Директория на компаниите
Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in India в Great Learning възлиза на ₹1.65M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Great Learning. Последна актуализация: 9/23/2025

Средна заплата
company icon
Great Learning
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Общо годишно
₹1.65M
Ниво
L1
Основна
₹1.65M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Години в компанията
3 Години
Години опит
3 Години
Какви са кариерните нива в Great Learning?

₹13.96M

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Great Learning in India е с годишно общо възнаграждение от ₹3,196,135. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Great Learning за позицията Софтуерен инженер in India е ₹1,560,239.

