Работите тук? Заявете вашата компания
Grant Thornton Счетоводител Заплати в Greater Los Angeles Area

Медианният пакет за възнаграждение на Счетоводител in Greater Los Angeles Area в Grant Thornton възлиза на $86.5K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Grant Thornton. Последна актуализация: 9/30/2025

Средна заплата
company icon
Grant Thornton
Senior Associate
Los Angeles, CA
Общо годишно
$86.5K
Ниво
Senior Associate
Основна
$86.5K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Години в компанията
3 Години
Години опит
3 Години
Какви са кариерните нива в Grant Thornton?

$160K

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Експорт на данниВижте свободните позиции

Включени длъжности

Подай нова длъжност

Tax Accountant

Auditor

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Счетоводител в Grant Thornton in Greater Los Angeles Area е с годишно общо възнаграждение от $97,270. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Grant Thornton за позицията Счетоводител in Greater Los Angeles Area е $86,500.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Grant Thornton

