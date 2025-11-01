Директория на компаниите
Grainger Софтуерен инженер Заплати

Възнаграждението за Софтуерен инженер in United States в Grainger варира от $107K на year за Software Engineer I до $195K на year за Lead Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $139K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Grainger. Последна актуализация: 11/1/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Software Engineer I
(Начално ниво)
$107K
$102K
$0
$5K
Software Engineer II
$132K
$126K
$0
$5.3K
Software Engineer III
$159K
$146K
$0
$13.3K
Senior Software Engineer
$173K
$153K
$6.3K
$13.6K
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Какви са кариерните нива в Grainger?

Включени длъжности

Инженер по машинно обучение

Backend софтуерен инженер

Full-Stack софтуерен инженер

Научен изследовател

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Grainger in United States е с годишно общо възнаграждение от $195,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Grainger за позицията Софтуерен инженер in United States е $134,690.

