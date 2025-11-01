Възнаграждението за Специалист по данни in United States в Grainger варира от $153K на year за Senior Data Scientist до $195K на year за Lead Data Scientist. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $150K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Grainger. Последна актуализация: 11/1/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Data Scientist I
$ --
$ --
$ --
$ --
Data Scientist II
$ --
$ --
$ --
$ --
Data Scientist III
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Data Scientist
$153K
$145K
$0
$8K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
