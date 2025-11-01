Директория на компаниите
Grainger
  • Заплати
  • Специалист по данни

  • Всички заплати в Специалист по данни

Grainger Специалист по данни Заплати

Възнаграждението за Специалист по данни in United States в Grainger варира от $153K на year за Senior Data Scientist до $195K на year за Lead Data Scientist. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $150K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Grainger. Последна актуализация: 11/1/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Data Scientist I
$ --
$ --
$ --
$ --
Data Scientist II
$ --
$ --
$ --
$ --
Data Scientist III
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Data Scientist
$153K
$145K
$0
$8K
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Специалист по данни в Grainger in United States е с годишно общо възнаграждение от $194,850. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Grainger за позицията Специалист по данни in United States е $156,000.

Други ресурси