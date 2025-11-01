Директория на компаниите
Grafana
  • Заплати
  • Архитект на решения

  • Всички заплати в Архитект на решения

Grafana Архитект на решения Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Архитект на решения in United States в Grafana възлиза на $285K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Grafana. Последна актуализация: 11/1/2025

Средна заплата
company icon
Grafana
Solutions Engineer
Dallas, TX
Общо годишно
$285K
Ниво
L5
Основна
$201K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$83.8K
Години в компанията
2 Години
Години опит
9 Години
Какви са кариерните нива в Grafana?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Grafana, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Архитект на решения в Grafana in United States е с годишно общо възнаграждение от $286,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Grafana за позицията Архитект на решения in United States е $283,999.

Други ресурси