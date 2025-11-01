Възнаграждението за Софтуерен инженер in United States в Grafana варира от $151K на year за Software Engineer 2 до $187K на year за Senior Software Engineer 1. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $188K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Grafana. Последна актуализация: 11/1/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$151K
$132K
$19.4K
$0
Senior Software Engineer 1
$187K
$172K
$15K
$0
Senior Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Grafana, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)
