Grafana
Grafana Инженер по продажби Заплати

Средното общо възнаграждение за Инженер по продажби in United States в Grafana варира от $260K до $357K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Grafana. Последна актуализация: 11/1/2025

Средно общо възнаграждение

$282K - $335K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$260K$282K$335K$357K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Grafana, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Инженер по продажби в Grafana in United States е с годишно общо възнаграждение от $356,500. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Grafana за позицията Инженер по продажби in United States е $260,400.

