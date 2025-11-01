Grafana Инженер по продажби Заплати

Средното общо възнаграждение за Инженер по продажби in United States в Grafana варира от $260K до $357K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Grafana. Последна актуализация: 11/1/2025

Средно общо възнаграждение $282K - $335K United States Обичаен диапазон Възможен диапазон $260K $282K $335K $357K Обичаен диапазон Възможен диапазон

График на придобиване Основен 25 % ГОД 1 25 % ГОД 2 25 % ГОД 3 25 % ГОД 4 Тип акции RSU В Grafana, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване: 25 % се придобива в 1st - ГОД ( 25.00 % годишно )

25 % се придобива в 2nd - ГОД ( 2.08 % месечно )

25 % се придобива в 3rd - ГОД ( 2.08 % месечно )

25 % се придобива в 4th - ГОД ( 2.08 % месечно )

Какъв е графикът за придобиване в Grafana ?

