Директория на компаниите
Grafana
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Продажби

  • Всички заплати в Продажби

Grafana Продажби Заплати

Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Grafana. Последна актуализация: 11/1/2025

Средно общо възнаграждение

₹15.96M - ₹18.56M
India
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
₹14.75M₹15.96M₹18.56M₹20.64M
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Нужни са ни само 1 още Продажби заявки в Grafana за да отключим!

Поканете приятелите и общността си да добавят заплати анонимно за по-малко от 60 секунди. Повече данни означават по-добри анализи за търсещи работа като вас и нашата общност!

💰 Виж всички Заплати

💪 Допринеси Вашата заплата

Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Grafana, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Продажби оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продажби в Grafana in India е с годишно общо възнаграждение от ₹20,643,406. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Grafana за позицията Продажби in India е ₹14,745,290.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Grafana

Свързани компании

  • Nylas
  • Zenefits
  • HackerOne
  • Drift
  • PathAI
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси