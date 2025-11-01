Grafana Човешки ресурси Заплати

Средното общо възнаграждение за Човешки ресурси in United Kingdom в Grafana варира от £43.9K до £63.9K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Grafana. Последна актуализация: 11/1/2025

Средно общо възнаграждение £50.4K - £57.4K United Kingdom Обичаен диапазон Възможен диапазон £43.9K £50.4K £57.4K £63.9K Обичаен диапазон Възможен диапазон

Нужни са ни само 3 още Човешки ресурси заявки в Grafana за да отключим! Поканете приятелите и общността си да добавят заплати анонимно за по-малко от 60 секунди. Повече данни означават по-добри анализи за търсещи работа като вас и нашата общност! 💰 Виж всички Заплати 💪 Допринеси Вашата заплата

+ £43.8K + £67.3K + £15.1K + £26.5K + £16.6K Don't get lowballed

График на придобиване Основен 25 % ГОД 1 25 % ГОД 2 25 % ГОД 3 25 % ГОД 4 Тип акции RSU В Grafana, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване: 25 % се придобива в 1st - ГОД ( 25.00 % годишно )

25 % се придобива в 2nd - ГОД ( 2.08 % месечно )

25 % се придобива в 3rd - ГОД ( 2.08 % месечно )

25 % се придобива в 4th - ГОД ( 2.08 % месечно )

Какъв е графикът за придобиване в Grafana ?

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия Абонирайте се за верифицирани Човешки ресурси оферти . Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече → Въведете вашия имейл Въведете вашия имейл Абонирайте се Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.