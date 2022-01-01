Директория на компаниите
Gradle Заплати

Заплатата в Gradle варира от $100,500 общо възнаграждение годишно за Рекрутър в долния край до $177,110 за Продажби в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Gradle. Последно актуализирано: 10/19/2025

Софтуерен инженер
Median $162K
Рекрутър
$101K
Продажби
$177K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Gradle е Продажби at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $177,110. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Gradle е $161,500.

