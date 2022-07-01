Директория на компаниите
Gradient AI
Gradient AI Заплати

Заплатата в Gradient AI варира от $122,000 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $185,000 за Специалист по данни в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Gradient AI. Последно актуализирано: 10/19/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Специалист по данни
Median $185K
Софтуерен инженер
Median $122K
Мениджър софтуерно инженерство
$183K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Gradient AI е Специалист по данни с годишно общо възнаграждение от $185,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Gradient AI е $182,580.

