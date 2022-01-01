Директория на компаниите
Grabango
Grabango Заплати

Заплатата в Grabango варира от $65,325 общо възнаграждение годишно за Information Technologist (IT) в долния край до $210,000 за Софтуерен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Grabango. Последно актуализирано: 10/18/2025

Софтуерен инженер
Median $210K
Information Technologist (IT)
$65.3K
УИ изследовател
$141K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Grabango е Софтуерен инженер с годишно общо възнаграждение от $210,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Grabango е $140,700.

