GovTech
Медианният пакет за възнаграждение на Проектен мениджър in Singapore в GovTech възлиза на SGD 145K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на GovTech. Последна актуализация: 9/26/2025

Средна заплата
company icon
GovTech
Project Manager
Singapore, SG, Singapore
Общо годишно
SGD 145K
Ниво
L2
Основна
SGD 114K
Stock (/yr)
SGD 0
Бонус
SGD 31.3K
Години в компанията
2 Години
Години опит
10 Години
Какви са кариерните нива в GovTech?

SGD 211K

Последни подадени заплати
ЧЗВ

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Проектен мениджър sa GovTech in Singapore ay may taunang kabuuang bayad na SGD 195,953. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa GovTech para sa Проектен мениджър role in Singapore ay SGD 135,144.

