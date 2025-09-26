Директория на компаниите
GovTech
  • Заплати
  • Продуктов дизайнер

  • Всички заплати в Продуктов дизайнер

GovTech Продуктов дизайнер Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Продуктов дизайнер in Singapore в GovTech възлиза на SGD 96.4K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на GovTech. Последна актуализация: 9/26/2025

Средна заплата
company icon
GovTech
UX Designer
Singapore, SG, Singapore
Общо годишно
SGD 96.4K
Ниво
L1
Основна
SGD 81.8K
Stock (/yr)
SGD 0
Бонус
SGD 14.6K
Години в компанията
5-10 Години
Години опит
5-10 Години
Какви са кариерните нива в GovTech?

SGD 211K

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продуктов дизайнер в GovTech in Singapore е с годишно общо възнаграждение от SGD 155,811. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в GovTech за позицията Продуктов дизайнер in Singapore е SGD 86,198.

Други ресурси