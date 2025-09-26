Директория на компаниите
GovTech
  • Заплати
  • Специалист по данни

  • Всички заплати в Специалист по данни

GovTech Специалист по данни Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Специалист по данни in Singapore в GovTech възлиза на SGD 132K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на GovTech. Последна актуализация: 9/26/2025

Средна заплата
company icon
GovTech
Data Scientist
Singapore, SG, Singapore
Общо годишно
SGD 132K
Ниво
L2
Основна
SGD 132K
Stock (/yr)
SGD 0
Бонус
SGD 0
Години в компанията
1 Година
Години опит
4 Години
Какви са кариерните нива в GovTech?

SGD 211K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Допринеси

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Специалист по данни в GovTech in Singapore е с годишно общо възнаграждение от SGD 147,301. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в GovTech за позицията Специалист по данни in Singapore е SGD 123,336.

