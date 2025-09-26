Директория на компаниите
GovTech
Медианният пакет за възнаграждение на Бизнес аналитик in Singapore в GovTech възлиза на SGD 101K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на GovTech. Последна актуализация: 9/26/2025

Средна заплата
company icon
GovTech
Business Analyst
Singapore, SG, Singapore
Общо годишно
SGD 101K
Ниво
-
Основна
SGD 101K
Stock (/yr)
SGD 0
Бонус
SGD 0
Години в компанията
1 Година
Години опит
5 Години
Какви са кариерните нива в GovTech?

SGD 211K

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Допринеси

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Бизнес аналитик в GovTech in Singapore е с годишно общо възнаграждение от SGD 219,618. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в GovTech за позицията Бизнес аналитик in Singapore е SGD 104,640.

