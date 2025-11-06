Директория на компаниите
Government of Canada
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Архитект на решения

  • Всички заплати в Архитект на решения

  • Greater Ottawa Area

Government of Canada Архитект на решения Заплати в Greater Ottawa Area

Медианният пакет за възнаграждение на Архитект на решения in Greater Ottawa Area в Government of Canada възлиза на CA$111K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Government of Canada. Последна актуализация: 11/6/2025

Средна заплата
company icon
Government of Canada
Cloud Architect
Ottawa, ON, Canada
Общо годишно
CA$111K
Ниво
Entry
Основна
CA$111K
Stock (/yr)
CA$0
Бонус
CA$0
Години в компанията
7 Години
Години опит
7 Години
Какви са кариерните нива в Government of Canada?
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Don't get lowballed
Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции

Допринеси

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Архитект на решения оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

Включени длъжности

Подай нова длъжност

Архитект на данни

Архитект по облачна сигурност

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Архитект на решения в Government of Canada in Greater Ottawa Area е с годишно общо възнаграждение от CA$118,490. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Government of Canada за позицията Архитект на решения in Greater Ottawa Area е CA$111,120.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Government of Canada

Свързани компании

  • Spotify
  • Snap
  • Square
  • Google
  • Netflix
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси