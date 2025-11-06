Директория на компаниите
Government of Canada
Government of Canada Софтуерен инженер Заплати в Greater Toronto Area

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Greater Toronto Area в Government of Canada възлиза на CA$97.4K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Government of Canada. Последна актуализация: 11/6/2025

Средна заплата
company icon
Government of Canada
AI Researcher
Toronto, ON, Canada
Общо годишно
CA$97.4K
Ниво
CO-02
Основна
CA$97.4K
Stock (/yr)
CA$0
Бонус
CA$0
Години в компанията
2 Години
Години опит
5 Години
Какви са кариерните нива в Government of Canada?
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Заплати за стажове

Допринеси

Включени длъжности

Backend софтуерен инженер

Full-Stack софтуерен инженер

Изследовател по изкуствен интелект

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Government of Canada in Greater Toronto Area е с годишно общо възнаграждение от CA$118,930. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Government of Canada за позицията Софтуерен инженер in Greater Toronto Area е CA$89,515.

