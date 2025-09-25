Директория на компаниите
Government of Canada
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Проектен мениджър

  • Всички заплати в Проектен мениджър

Government of Canada Проектен мениджър Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Проектен мениджър in Canada в Government of Canada възлиза на CA$108K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Government of Canada. Последна актуализация: 9/25/2025

Средна заплата
company icon
Government of Canada
Technical Adviser
Ottawa, ON, Canada
Общо годишно
CA$108K
Ниво
-
Основна
CA$108K
Stock (/yr)
CA$0
Бонус
CA$0
Години в компанията
3 Години
Години опит
5 Години
Какви са кариерните нива в Government of Canada?

CA$226K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от CA$42 хил.+ (понякога CA$420 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции

Допринеси

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Проектен мениджър оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור Проектен мениджър ב-Government of Canada in Canada עומדת על תגמול כולל שנתי של CA$145,995. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Government of Canada עבור תפקיד Проектен мениджър in Canada הוא CA$107,939.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Government of Canada

Свързани компании

  • Tesla
  • SoFi
  • Facebook
  • DoorDash
  • Flipkart
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси