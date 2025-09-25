Директория на компаниите
Медианният пакет за възнаграждение на Information Technologist (IT) в Government of Canada възлиза на CA$68.8K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Government of Canada. Последна актуализация: 9/25/2025

Средна заплата
company icon
Government of Canada
IT Support
Ottawa, ON, Canada
Общо годишно
CA$68.8K
Ниво
hidden
Основна
CA$68.8K
Stock (/yr)
CA$0
Бонус
CA$0
Години в компанията
0-1 Години
Години опит
2-4 Години
Какви са кариерните нива в Government of Canada?

CA$226K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Включени длъжности

Information Technologist (IT)

IT Support

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за jobFamilies.Information Technologist (IT) в Government of Canada е с годишно общо възнаграждение от CA$109,275. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Government of Canada за позицията jobFamilies.Information Technologist (IT) е CA$77,173.

