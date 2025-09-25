Директория на компаниите
Медианният пакет за възнаграждение на Административен асистент in Canada в Government of Canada възлиза на CA$75.9K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Government of Canada. Последна актуализация: 9/25/2025

Средна заплата
company icon
Government of Canada
Administrative Coordinator
Toronto, ON, Canada
Общо годишно
CA$75.9K
Ниво
AS-2
Основна
CA$75.9K
Stock (/yr)
CA$0
Бонус
CA$0
Години в компанията
7 Години
Години опит
7 Години
Какви са кариерните нива в Government of Canada?

CA$226K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Допринеси

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Административен асистент в Government of Canada in Canada е с годишно общо възнаграждение от CA$81,358. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Government of Canada за позицията Административен асистент in Canada е CA$72,350.

Други ресурси