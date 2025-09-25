Директория на компаниите
Government of Canada
Медианният пакет за възнаграждение на Счетоводител in Canada в Government of Canada възлиза на CA$111K на year. Последна актуализация: 9/25/2025

Средна заплата
company icon
Government of Canada
Accountant
Winnipeg, MB, Canada
Общо годишно
CA$111K
Ниво
3
Основна
CA$111K
Stock (/yr)
CA$0
Бонус
CA$0
Години в компанията
6 Години
Години опит
10 Години
Какви са кариерните нива в Government of Canada?

CA$226K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Допринеси

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Счетоводител в Government of Canada in Canada е с годишно общо възнаграждение от CA$135,354. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Government of Canada за позицията Счетоводител in Canada е CA$111,384.

Други ресурси