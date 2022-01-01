GoPro Заплати

Заплатата в GoPro варира от $72,563 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $291,450 за Бизнес развитие в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на GoPro. Последно актуализирано: 11/22/2025
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В GoPro, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)
