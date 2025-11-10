Директория на компаниите
Google

Продуктов мениджър Ниво

Senior PM

Нива в Google

Сравни нива
  1. Associate Product Manager 1APM1
  2. Associate Product Manager 2APM2
  3. Product Manager 1L4
    4. Покажи 5 Повече нива
Средно Годишно Обща компенсация
CHF 477,306
Основна заплата
CHF 219,867
Акционерен пакет ()
CHF 124,578
Бонус
CHF 46,468

Google logo
+CHF 16.4K
Block logo
+CHF 47.5K
Robinhood logo
+CHF 72.9K
Stripe logo
+CHF 16.4K
Datadog logo
+CHF 28.7K
Verily logo
+CHF 18K
Don't get lowballed
Най-нови заявки за заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции
Имате въпрос? Попитайте общността.

Посетете общността на Levels.fyi, за да общувате със служители от различни компании, да получавате кариерни съвети и още много.

Посетете сега!

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Google

Свързани компании

  • Apple
  • LinkedIn
  • Affirm
  • Uber
  • Twitter
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси