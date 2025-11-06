Възнаграждението за Софтуерен инженер in Greater London Area в Goodnotes варира от £50.7K на year за L2 до £74.1K на year за L3. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater London Area възлiza на £91K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Goodnotes. Последна актуализация: 11/6/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L1
£ --
£ --
£ --
£ --
L2
£50.7K
£50.7K
£0
£0
L3
£74.1K
£74.1K
£0
£0
L4
£ --
£ --
£ --
£ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
