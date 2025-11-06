Директория на компаниите
Goodnotes
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

  • Greater London Area

Goodnotes Софтуерен инженер Заплати в Greater London Area

Възнаграждението за Софтуерен инженер in Greater London Area в Goodnotes варира от £50.7K на year за L2 до £74.1K на year за L3. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater London Area възлiza на £91K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Goodnotes. Последна актуализация: 11/6/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L1
Entry Level Software Engineer(Начално ниво)
£ --
£ --
£ --
£ --
L2
Software Engineer
£50.7K
£50.7K
£0
£0
L3
Software Engineer
£74.1K
£74.1K
£0
£0
L4
Senior Software Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Заплати за стажове

Какви са кариерните нива в Goodnotes?

Включени длъжности

Full-Stack софтуерен инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Goodnotes in Greater London Area е с годишно общо възнаграждение от £164,567. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Goodnotes за позицията Софтуерен инженер in Greater London Area е £89,611.

