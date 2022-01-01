Директория на компаниите
Goibibo
Goibibo Заплати

Заплатата в Goibibo варира от $11,854 общо възнаграждение годишно за Продуктов дизайнер в долния край до $65,444 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Goibibo. Последно актуализирано: 10/16/2025

Софтуерен инженер
Median $15.6K

Бекенд софтуер инженер

Продуктов дизайнер
$11.9K
Продуктов мениджър
$60.9K

Мениджър софтуерно инженерство
$65.4K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Goibibo е Мениджър софтуерно инженерство at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $65,444. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Goibibo е $38,255.

